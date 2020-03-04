Накануне премьер страны Борис Джонсон заявил о том, что число заболевших будет с большой долей вероятности расти. Власти

Великобритании опубликовали план действий на случай распространения вируса в стране: к обеспечению порядка может быть привлечена армия, школы, колледжи и университеты могут быть закрыты, людям предпишут работать из дома и не участвовать в массовых мероприятиях. Однако о закрытии городов из-за вируса речь не идет.