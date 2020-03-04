Однако выяснилось также, что Маттинцоли 25 февраля имел в минэкономразвития Италии 15-минутную беседу с Патуанелли. По данным итальянского информагентства Adnkronos, министру был сделан текст на коронавирус, который дал отрицательный результат. Тем не менее, в целях предосторожности Патуанелли принял решение добровольно поместить себя в карантин. Он находится в здании министерства, продолжает работу, но лично не общается с коллегами, проводя совещания в режиме конференц-связи.

На прошлой неделе президент Ломбардии Аттилио Фонтана принял аналогичное решение после того, как выяснилось, что его близкая сотрудница заразилась коронавирусом.

В среду также стало известно, что у двух асессоров области Эмилия-Романья также было выявлено заражение коронавирусом. В настоящее время они находятся в карантине по месту жительства. Как сообщил президент этого итальянского региона Стефано Боначчини, всем членам областного правительства уже сделан текст на коронавирус.