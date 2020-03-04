https://news.day.az/world/1208952.html Итальянский министр добровольно ушел на карантин из-за коронавируса
Итальянский министр добровольно ушел на карантин из-за коронавируса
Министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли добровольно поместил себя в карантин до 10 марта в связи с тем, что 25 февраля он провел встречу с асессором по вопросам экономического развития области Ломбардия Алессандро Маттинцоли, который заразился коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
О том, что тест Маттинцоли дал положительный результат, местным СМИ стало известно в минувший понедельник. После этого аналогичные исследования были проведены всем коллегам политика по правительству Ломбардии, которая стала эпицентром вспышки коронавируса на севере Италии. В итоге было установлено, что никто из членов областного правительства не заразился коронавирусом от коллеги.
Однако выяснилось также, что Маттинцоли 25 февраля имел в минэкономразвития Италии 15-минутную беседу с Патуанелли. По данным итальянского информагентства Adnkronos, министру был сделан текст на коронавирус, который дал отрицательный результат. Тем не менее, в целях предосторожности Патуанелли принял решение добровольно поместить себя в карантин. Он находится в здании министерства, продолжает работу, но лично не общается с коллегами, проводя совещания в режиме конференц-связи.
На прошлой неделе президент Ломбардии Аттилио Фонтана принял аналогичное решение после того, как выяснилось, что его близкая сотрудница заразилась коронавирусом.
В среду также стало известно, что у двух асессоров области Эмилия-Романья также было выявлено заражение коронавирусом. В настоящее время они находятся в карантине по месту жительства. Как сообщил президент этого итальянского региона Стефано Боначчини, всем членам областного правительства уже сделан текст на коронавирус.
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