Американский бизнесмен Майкл Блумберг выходит из гонки за пост президента США и поддержит на выборах демократа Джон Байдена, сообщает агентство "Интерфакс".

Это решение Блумберг принял после провала на внутрипартийном голосовании, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Я всегда верил, что победа над Дональдом Трампом начинается с объединения с тем кандидатом, у которого больше всего шансов сделать это. После вчерашнего голосования стало ясно, что таким кандидатом является мой друг и великий американец Джо Байден", - заявил Блумберг.

Напомним, в США состоялся "супервторник" - партийные праймериз. Безоговорочный лидер республиканцев - Дональд Трамп. У демократов ситуация сложнее: основная борьба развязалась между Джо Байденом и Берни Сандерсом.