https://news.day.az/world/1208956.html Во Франции число заразившихся коронавирусом возросло до 257 человек
Во Франции число заразившихся коронавирусом возросло до 257 человек
Число заразившихся коронавирусом во Франции за сутки возросло более, чем на 21% и составляет 257 человек, сообщает в среду санитарное агентство страны Sante Publique, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Во Франции подтверждено 257 случаев, 4 летальных исхода", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее сообщалось о 212 заболевших на территории страны.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. Число зараженных в стране превысило 80 тысяч человек, скончались 2 981. Случаи заражения за пределами Китая зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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