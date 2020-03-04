Число заразившихся коронавирусом во Франции за сутки возросло более, чем на 21% и составляет 257 человек, сообщает в среду санитарное агентство страны Sante Publique, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Во Франции подтверждено 257 случаев, 4 летальных исхода", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось о 212 заболевших на территории страны.