https://news.day.az/world/1208966.html Назначен новый премьер-министр Украины
Назначен новый премьер-министр Украины
Верховная рада Украины на внеочередном заседании назначила Дениса Шмыгаля главой правительства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
За это решение проголосовал 291 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее кандидатуру Шмыгаля на рассмотрение депутатов внес президент Владимир Зеленский.
Кандидатов на посты министра иностранных дел и министра обороны предлагает президент.
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