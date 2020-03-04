Верховная рада Украины на внеочередном заседании назначила Дениса Шмыгаля главой правительства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

За это решение проголосовал 291 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
 
Ранее кандидатуру Шмыгаля на рассмотрение депутатов внес президент Владимир Зеленский.
 
Кандидатов на посты министра иностранных дел и министра обороны предлагает президент.
 