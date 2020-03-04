Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии достигло 262 человек, сообщил в среду институт Роберта Коха, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Накануне институт сообщал о 240 подтвержденных случаях.

Больше всего заболевших в стране в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (115), далее следует Баден-Вюртемберг (50) и Бавария (48), с которой началось распространение болезни по Германии, следом - Гессен (12). Случаи зафиксированы в Берлине, Рейнланд-Пфальце (7), Нижней Саксонии (по 7), Мекленбург-Передняя Померания (4), Гамбурге, Бремене, (по три случая), Шлезвиг-Гольштейне (2), Бранденбурге, Саар, Саксонии и Тюрингии (по одному). Таким образом, вирус зафиксирован во всех федеральных землях ФРГ кроме Саксонии-Анхальт.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.