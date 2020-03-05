Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что на встрече обсуждались ситуация в сирийском Идлибе и проблема сирийских беженцев.

Отметим, что 19 февраля Эрдоган заявил о возможности начала военной операции в сирийском Идлибе.

По его словам, Турция не оставит Идлиб сирийскому режиму и его сторонникам.

Ранее президент Турции заявил, что ВС Турции нанесут удары по силам сирийского режима в случае повторной провокации с его стороны. Он подчеркнул, что Турция не намерена закрывать глаза на провокации сирийского режима, и сделает все, чтобы заставить его соблюдать Сочинское соглашение.

Напомним, что 10 февраля турецкая армия нанесла удары по 115 целям вооруженных сил Сирии после артобстрела последними турецкого наблюдательного пункта. В результате этого был ликвидирован 101 военнослужащий сирийской армии, уничтожены три танка, две артиллерийские минометные позиции и сбит один вертолет.