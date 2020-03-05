https://news.day.az/world/1208984.html В штате Калифорния зафиксировали первую смерть от коронавируса
В штате Калифорния зафиксировали первую смерть от коронавируса
Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в американском штате Калифорния, в округе Плейсер, сообщает местный минздрав, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о жертвах только в северо-западном штате Вашингтон. Таким образом на среду общее число скончавшихся от коронавируса в США возросло до 11, из них в штате Вашингтон - десять.
По данным центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) на 4 марта, всего в США подтверждены 80 заражений коронавирусом, 24 из них связаны с путешествиями, 16 передались через контакт с заболевшим, причины еще 40 случаев изучаются.
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