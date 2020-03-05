Распространение коронавируса в Иране никак не повлияло на добычу нефти в стране. Об этом в среду заявил министр нефти Ирана Биджан Зангане журналистам на полях внеочередного заседания ОПЕК в Вене, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.

Зангане сказал в среду, что нефтяной рынок может столкнуться с излишком предложения и нуждается в балансировке. "Нет никаких сомнений в том, что существует дисбаланс между спросом и предложением нефти. Сейчас предложение на рынке превышает спрос", - сказал Зангане.

При этом он подчеркнул, что необходимо, чтобы ОПЕК и страны, не входящие в ОПЕК, приложили все усилия, чтобы сбалансировать рынок.

"Согласно рекомендации Объединенного технического комитета и секретариата, требуется сокращение нефтедобычи по меньшей мере на 500.000 баррелей в сутки", - добавил министр.

По его словам, Россия будет, вероятно, ждать до последнего момента, чтобы принять решение о дальнейшем сокращении добычи нефти.