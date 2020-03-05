Почти 65% всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и выписаны из больниц, свидетельствуют данные госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 тысяч 409 человек, из них 52 тысячи 45 человек излечились и были выписаны из больниц, что составляет 64,7% от общего числа заболевших. В больницах остаются еще 25 тысяч 352 человека.

Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй зарегистрировано 12 тысяч 943 случая заражения, из них 110 с летальным исходом, смертность составила 0,84%. В провинции Хубэй, очаге эпидемии, выявлено 67 тысячи 466 случаев заражения, 2902 человека скончались, смертность составила 4,3%.