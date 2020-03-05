Бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер в Перу в возрасте 100 лет. Об этом сообщила местная радиостанция RPP со ссылкой на сына дипломата Франсиско, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что Перес де Куэльяр умер дома по естественным причинам. Похороны пройдут в субботу, 7 марта, в Лиме и будут сопровождаться почестями, соответствующими главе государства.

Перес де Куэльяр родился 19 января 1920 года в столице Перу. В разное время работал в посольствах Франции, Великобритании, Боливии, Бразилии, был послом в Швейцарии и послом в СССР. С 1982 по 1991 годы занимал должность генсека ООН.