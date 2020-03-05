Меры китайских властей по борьбе с коронавирусом уже принесли результаты, постепенно восстанавливается обычная активность. Однако именно это может привести к появлению второй волны эпидемии коронавируса в стране, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг, передает Day.Az.

В Китае наблюдается положительная динамика в борьбе с вирусом, число новых случаев заражения снижается, и постепенно восстанавливается обычная активность. При этом власти продолжают осуществлять достаточно строгие противоэпидемические меры по всей стране, заявил эксперт.

Однако он отметил, что главная опасность еще не миновала, поскольку не существует доказательств, что характеристики коронавируса изменились ни с точки зрения его передачи, ни в том, что касается его серьезности.