Власти американского штата Калифорния объявили о чрезвычайном положении после первой зарегистрированной смерти калифорнийца от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

Губернатор штата Гэвин Ньюсом озвучил соответствующее распоряжение 4 марта. С этого момента в штате вводится повышенный контроль: людей будут чаще тестировать на наличие инфекции и тщательно отслеживать контакты зараженных.

Кроме того, вводится дополнительная программа связи между медицинскими работниками: они будут знать, что делать в случае массового поступления пациентов в их больницы.

Сообщается, что погибший от пневмонии нового типа американец был пожилым человеком, подхватившим вирус на круизном лайнере, выходившем из Сан-Франциско. Ньюсом призвал власти других американских штатов сотрудничать, чтобы предотвратить распространение болезни.