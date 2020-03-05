https://news.day.az/world/1209038.html В Китае из-за коронавируса начали здороваться новым способом - ВИДЕО
Одно из главных правил защиты от коронавируса COVID-19 - избегать прямого контакта с больным, передает Day.Az со ссылкой на belaruspartisan.by.
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В Китае из-за коронавируса начали здороваться новым способом - ВИДЕО
Одно из главных правил защиты от коронавируса COVID-19 - избегать прямого контакта с больным, передает Day.Az со ссылкой на belaruspartisan.by.
Как сообщает NV.ua, при этом следует остерегаться рукопожатий и прикосновений.
В Китае очень остроумно решили данную проблему.
Вместо того, чтобы пожимать друг другу руки, люди "здороваются" ногами.
На это нужно чуть больше времени, но безопасность - важнее всего.
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