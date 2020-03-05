Одно из главных правил защиты от коронавируса COVID-19 - избегать прямого контакта с больным, передает Day.Az со ссылкой на belaruspartisan.by.



Как сообщает NV.ua, при этом следует остерегаться рукопожатий и прикосновений.

В Китае очень остроумно решили данную проблему.

Вместо того, чтобы пожимать друг другу руки, люди "здороваются" ногами.

На это нужно чуть больше времени, но безопасность - важнее всего.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

