Президент США Дональд Трамп заявил, что вопреки советам многих экспертов принял решение закрыть границы с Китаем из-за вспышки коронавируса, поэтому сейчас в США очень небольшое число заболевших, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вопреки советам многих профессионалов, которые работают на администрацию (президента США)... я закрыл границы с Китаем, поэтому у нас очень небольшое число людей, о которых нам нужно действительно переживать", - заявил Трамп в интервью телеканалу. "Я закрыл границы, несмотря на советы очень многих людей, и это, как выяснилось, было очень мудрым решением", - добавил он.

"Если сравнивать с другими странами, у нас очень небольшое число (заболевших) из-за того, что мы сделали с границами", - заявил Трамп.

В начале февраля США ввели ограничения для американцев и запрет на въезд для иностранцев, посещавших КНР за последние 14 дней в связи с эпидемией коронaвируса.