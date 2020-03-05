Работник супермаркета после неожиданного крупного выигрыша уволился с работы и собирается путешествовать, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Житель Канады выиграл в лотерею 70 миллионов канадских долларов. Об этом сообщается на сайте People.

Работник супермаркета в канадской провинции Квебек 22-летний Грегори Матье купил лотерейный билет в продуктовом магазине, где и работал.

Парень не рассчитывал что-то выиграть, поэтому узнал о победе на следующее утро, приехав на работу. Когда парень узнал, что сорвал джекпот в 70 миллионов канадских долларов, то так разволновался, что не мог говорить.

Позже канадец позвонил родным, сообщил новость и попросил отца забрать его, поскольку не мог сам сесть за руль.

Матье уволился с работы и сообщил, что даст по миллиону долларов каждому из членов его семьи. Парень сообщил, что собирается купить новую машину и отправиться путешествовать.

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