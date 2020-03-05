Первый случай смерти от коронавируса COVID-19 зафиксирован в Швейцарии, в кантоне Во на западе страны. Об этом сообщает местная полиция, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В четверг, 5 марта 2020 года, службы CHUV (Университетский госпитальный центр кантона Во) сообщили кантональному врачу, что 74-летний пациент, зараженный коронавирусом, который был госпитализирован 3 марта, скончался ночью", - говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что скончавшийся мужчина страдал хроническими заболеваниями.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.