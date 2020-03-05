Двадцать один человек пострадал при сходе с рельсов поезда Страсбург - Париж.

Об этом сообщает префектура региона Гранд-Эст, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее радиостанция Europe1 передавала, что электровоз и несколько вагонов поезда, следующего из Страсбурга в Париж, сошли с рельсов утром в четверг, не менее 10 человек, в том числе машинист состава, пострадали.

"Поезд TGV Страсбург - Париж сошел с рельсов сегодня в 07.45, между деревнями Ингенхайм и Зэссольсхайм, в салоне было 348 пассажиров", - говорится в заявлении префектуры.

По предварительным данным, пострадал 21 человек, в том числе один получил тяжелые ранения.

На месте работают 92 пожарных.