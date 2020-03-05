Жительница Уси (провинция Цзянсу, Китай), опасающаяся коронавируса, решила провести в доме кое-какие профилактические мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

В частности, она засунула примерно 3000 юаней (430 долларов) в микроволновую печь, чтобы прогреть банкноты и таким образом избавить их от опасного вируса.

Всё закончилось не очень хорошо, ведь деньги обгорели. Впрочем, слишком сильно жалеть незнакомку не стоит, поскольку банковские сотрудники пришли ей на помощь, пересчитав и проверив несчастные банкноты, а после обменяв их на новые.

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