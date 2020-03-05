Мощный торнадо, который обрушился на город Нэшвилл (штат Теннесси) и его окрестности, унес жизни 25 человек.

Об этом сообщил губернатор штата Уильям Ли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Число жертв может возрасти, так как поиски пропавших без вести продолжаются. Из-за сильных штормов и возникшего атмосферного вихря разрушены десятки домов и повреждены линии электропередач. От торнадо также серьезно пострадал аэропорт Джона Туна, расположенный на севере Нэшвилла. Там отсутствует электричество и разрушено несколько ангаров и самолетов.

Из-за торнадо в городе было продлено на три часа голосование на праймериз демократов. В США закончился "супервторник" демократических праймериз, на которых голосовали 14 штатов, а также принадлежащий США архипелаг Американское Самоа и американцы, проживающие за рубежом.

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