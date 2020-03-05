Четыре пьяных женщины устроили погром на вокзале из-за пива - ВИДЕО
Четыре женщины устроили погром в привокзальном кафе из-за запрета выпить принесенное с собой пиво, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Работница кафе на вокзале города Барабинск вынуждена была обратиться в полицию, чтобы пресечь дебош нетрезвых женщин, устроивших попойку в кафе.
В управлении на транспорте МВД России в Новосибирской области заявили: "На замечания и просьбы воздержаться от распития своего пива посетительницы отреагировали агрессивно, выражались нецензурной бранью, мешали другим пассажирам. Также женщины разбросали по полу продукты, а затем перевернули один из столиков кафе".
Сотрудники полиции доставили дебоширок в отделение и составили на них протоколы.
Однако четыре преступницы после посещения полиции вновь вернулись в кафе и продолжили нарушать закон, распивая алкоголь.
В ходе очередного конфликта с персоналом 30-летняя жительница Барабинска бросила в лицо продавцу находящуюся на прилавке продукцию и разбила ногой стекло в нижней части витрины.
"По данному факту проводится процессуальная проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества")", - отметили в полиции.
Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.
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