У гражданина Франции, летевшего из Стамбула в Лондон, диагностировали коронавирус, сказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Об этом пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

По словам министра, гражданин Франции, имя которого пока не разглашается, провел в Стамбуле всего 25 минут.

Он отметил, что весь персонал самолета, в котором он летел, был взят на карантин.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тысячи случаев с летальным исходом, выздоровели почти 50 тысяч человек, число зараженных осталось у отметки в 80 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тысячи, свыше 160 человек скончались.