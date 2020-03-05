Самолет Airbus А330 совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности навигации. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах, передает Day.Az.

"Самолет примерно 40 минут назад вылетел из Шереметьево в Дубай. После вылета у него сработал датчик неисправности навигации", - сказал источник.

По его словам, экипаж принял решение вернуться в Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.