В Новосибирске молодая дама закатила истерику в ответ на просьбу водителя такси покинуть салон его автомобиля. Об этом сообщает группа в соцсети "ВКонтакте" "Инцидент Новосибирск", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Инцидент произошел 2 марта. На кадрах видео запечатлено, как мужчина просит женщину выйти из машины. По словам девушки, шоферу ранее не понравилось, что она попросила его ехать быстрее.

Пассажирка рассказала, что таксист начал звонить своему оператору и говорить, что "девушка пьяна". Затем водитель открыл дверь и попытался вытащить пассажирку за плечи. Она стала кричать, а затем вызвала в полицию.



На место инцидента приехал еще один водитель такси. Им вместе удалось вытащить клиентку из салона авто. Отмечается, что девушка обратилась в полицию по поводу произошедшего.

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