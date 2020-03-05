Британская региональная авиакомпания Flybe объявила себя банкротом из-за влияния коронавируса на продажи, несмотря на ранее одобренный план спасения со стороны властей Великобритании. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении основного акционера авиаперевозчика - Virgin Atlantic.

Компания прекращает выполнять все рейсы, более двух тысяч человек останутся без работы. "К сожалению, несмотря на усилия всех вовлеченных сторон поддержать авиакомпанию, и не в последнюю очередь сотрудников Flybe, влияние COVID-19 на продажи Flybe означает, что консорциум больше не может брать на себя обязательство продолжать финансовую поддержку", - отмечается в заявлении Virgin.

Власти Великобритании попросили другие авиакомпании, а также операторов автобусного и железнодорожного сообщения принять пассажиров Flybe по уже проданным билетам.

В январе британское правительство одобрило план по спасению Flybe, намереваясь выделить несколько десятков миллионов фунтов стерлингов. В начале прошлого года авиакомпания была приобретена компанией Virgin Atlantic совместно с консорциумом инвесторов Connect Airways, в который также входят транспортная группа Stobart Group и инвестфонд Cyrus Capital. Цена сделки составила 2,2 миллиона фунтов стерлингов. В рамках покупки инвесторы также договорились о привлечении бридж-кредита для Flybe в размере 20 миллионов фунтов стерлингов.

Flybe, основанная в 1979 году, являлась одной из крупнейших независимых региональных авиакомпаний Европы, осуществляя рейсы по 190 маршрутам в 15 странах. В распоряжении авиакомпании 68 самолетов, компания перевозила около 8 миллионов пассажиров в год.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.