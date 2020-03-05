Госсекретарь США Майк Помпео вновь заявил о праве Турции на самооборону в связи с ситуацией в Идлибе. Об этом он сказал журналистам на брифинге в четверг, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы твердо уверены, что наш партнер по НАТО, Турция, имеет полное право на самооборону перед рисками, созданными в Сирии Асадом (президент Сирии Башар Асад)", - сказал Помпео. Он напомнил, что несколько дней назад президент США Дональд Трамп провел переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Госсекретарь США не стал комментировать идущие в Москве переговоры между лидерами Турции и России.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра". В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

