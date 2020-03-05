Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган три часа общались в формате тет-а-тет, затем к ним присоединились делегации. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Day.Az.

"Проговорили три часа. Сейчас уже полчаса с делегациями", - сказал он.

Встреча Путина и Эрдогана началась в Кремле в 15:06 по бакинскому времени. Основная ее тема касалась обострения ситуации в сирийском Идлибе. Перед началом переговоров президент России заявил о необходимости "проговорить" с турецким коллегой сложившуюся ситуацию, чтобы ничего подобного не повторялось и российско-турецкие отношения, которыми стороны дорожат, не разрушались. Эрдоган выразил уверенность в том, что итоги переговоров облегчат ситуацию в Идлибе.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь, под который вместе с боевиками попали турецкие военные. В результате погибли 36 турецких военнослужащих, более 30 человек получили ранения.

В ответ Анкара объявила о начале новой военной операции на северо-западе Сирии - "Весенний щит".

В соответствии с астанинской договоренностью от мая 2017 года, в Сирии создали четыре зоны деэскалации. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска.

Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, остается по большей части захваченной террористами из "Джебхат ан-Нусры".

В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.