Еще у одного израильтянина диагностирован коронавирус, общее число заболевших достигло 16. Об этом сообщило министерство здравоохранения Израиля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Еще у одного, 16-го пациента выявлен коронавирус, он помещен в изолированное отделение в больнице Пурия", - говорится в сообщении.

Власти страны предпринимают решительные меры по сдерживанию эпидемии. Отменены массовые мероприятия, включая традиционные шествия в связи с отмечаемым на следующей неделе праздником Пурим. Тысячам граждан, вернувшимся из поездок в страны, где зафиксированы вспышки коронавируса, а также тем, кто контактировал с заболевшими, предписано соблюдать домашний карантин.

Ранее минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Вернувшимся из Италии израильтянам предписано пройти двухнедельный карантин дома.

Кореи, Таиланда, Сингапура и китайских Гонконга и Макао. Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд побывавшим там иностранцам.

Нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса для вернувшихся из стран Азии может быть уголовным преступлением со сроком наказания до семи лет лишения свободы.