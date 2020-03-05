Число заразившихся новым коронавирусом в Японии достигло 1055. Об этом сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Большая часть из них - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера "Diamond Princess", который с 5 по 19 февраля находился на карантине в Японии. Министерство здравоохранения Японии уточнило в четверг, что на его борту заразились 696, а не 706 человек, как считалось ранее.



Помимо них, в Японии инфицированными оказались 345 человек, включая тех, кто побывал в Китае. Также коронавирус был обнаружен у 14 японцев, которые с самого начала были эвакуированы из китайского города Ухань чартерными самолетами.

Погибшими в Японии по-прежнему числятся 12 человек, в том числе шестеро среди лиц, находившихся на борту лайнера "Diamond Princess".

Инфекция, вызывающая неизвестную форму воспаления легких, тяжелую особенно для пожилых людей, была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года.

Число зараженных в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, там скончались более 200 человек.

