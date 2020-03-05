Два новых смертельных исхода от коронавируса зафиксированы во Франции, число заболевших выросло до 377 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на санитарное агентство страны Sante Publique, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Коронавирус: за 24 часа - 92 новых подтвержденных случая во Франции. Общее число подошло к 377 подтвержденным случаям. Две новых жертвы: общее число умерших составляет шесть", - сообщает телеканал.

Сутки назад число заразившихся на территории Франции составляло 285 человек, жертвами вируса на тот момент были четыре человека.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.



Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.