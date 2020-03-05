Число случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 82. Об этом сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 38 заразившихся.

По мнению главы минздрава Бруно Брёйнса, такой резкий рост может быть связан с тем, что люди с жалобами, вероятно, не сразу обратились за медицинской помощью, передает газета Parool.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.

