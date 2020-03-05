Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана продолжаются уже более пяти часов, сначала лидеры пообщались в формате тет-а-тет, затем к ним присоединились члены делегаций, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Основная тема переговоров лидеров двух стран касалась обострения ситуации в сирийском Идлибе. Встреча Путина и Эрдогана в Кремле началась в 15.06 по бакинскому времени. Перед началом переговоров президент РФ заявил о необходимости "проговорить" со своим турецким коллегой сложившуюся ситуацию, чтобы ничего подобного не повторялось и российско-турецкие отношения, которыми стороны дорожат, не разрушались. Эрдоган выразил уверенность, что итоги переговоров облегчат ситуацию в сирийском Идлибе.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра". В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

