Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен решила выйти из президентской гонки в США. Об этом сообщает издание New York Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сенатор Элизабет Уоррен из Массачусетса планирует выйти из президентской гонки в четверг и сообщит своим сотрудникам о своих планах позже этим утром", - пишет газета со ссылкой на источники в окружении политика.

Уоррен осенью некоторое время возглавляла рейтинги возможных кандидатов в президенты от демократов, однако затем выпала даже из тройки ведущих претендентов от партии на выдвижение единым кандидатом на всеобщих президентских выборах.

Последней каплей для политика стали результаты праймериз в минувший вторник в 14 штатах, где она не одержала ни одной победы, а в своем штате Массачусетс заняла лишь третье место.

Главной интригой теперь остается то, кого поддержит Уоррен из двух оставшихся кандидатов - бывшего вице-президента Джо Байдена или своего давнего соратника сенатора Берни Сандерса.

