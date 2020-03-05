Соединенные Штаты, Россия и Великобритания рассекретят тысячи страниц документов по переговорам вокруг Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил в четверг журналистам заместитель госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пятого марта исполняется 50 лет со дня вступления в силу данного договора.

Форд рассказал журналистам, что в связи с юбилеем ДНЯО три страны проведут мероприятие в Нью-Йорке. Кроме того, запланирована публикация "ряда документов, которые ранее были засекречены". Форд рассказал, что это поможет пролить свет на то, как велись переговоры по этому важному документу, покажет различия в позициях между сторонами, в частности, по вопросам разоружения. "Некоторых из разногласий больше нет", - добавил высокопоставленный американский дипломат.

Форд сообщил, что со стороны США будут рассекречены "тысячи страниц".



ДНЯО, действующий с 1970 года, является многосторонним договором, направленным на ограничение распространения ядерного оружия. Согласно Договору, государства, не обладающие ядерным оружием, обязались не приобретать ядерное оружие, а государства, обладающие ядерными силами, обязаны проводить разоружение. При этом все государства имеют право получить доступ к ядерным технологиям в мирных целях при определенных гарантиях.

ООН каждые пять лет проводит обзор ДНЯО. Очередная обзорная конференция должна пройти весной этого года. Участниками ДНЯО является 191 государство.

