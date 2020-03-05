Количество новых случаев заражения COVID-19 в Южной Корее начало снижаться, это воодушевляет. Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы видим воодушевляющие знаки в Южной Корее. Количество новых случаев заболевания снижается, а те случаи, о которых сообщается, происходят из уже известных кластеров", - сказал Гебрейесус.

Он напомнил, что по всему миру сообщается о 95265 случаях нового коронавируса и 3281 умершем.

"За последние сутки Китай сообщил о 143 новых случаях. Большинство случаев из провинции Хубэй, тогда как восемь провинций не сообщали ни об одном случае за последние две недели", - добавил Гебрейесус.

По словам гендиректора ВОЗ, за пределами Китая порядка 80% случаев заражения COVID-19 приходятся на Иран, Италию и Южную Корею. При этом в 115 странах пока не заявлено ни одного случая нового коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.