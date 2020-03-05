Министерство здравоохранения Бразилии подтвердило в четверг наличие коронавируса в организме 13-летней девочки, недавно побывавшей в Италии и Португалии. Об этом сообщил в четверг телеканал Globo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом, как сообщает телеканал, у подростка отсутствуют какие-либо симптомы заболевания. Решение провести тест на коронавирус было связано с ее поездкой в одну из стран, где высок риск заражения.

Первоначально из-за отсутствия симптомов Минздрав Бразилии даже отказался включить пациентку в число соотечественников, у которых подтверждено наличие коронавируса. "Согласно техническим критериям, хотя присутствие вируса и было подтверждено, его носитель с отсутствующими симптомами не подходит под определение [нового] случая, которое подразумевает наличие повышенной температуры и еще по меньшей мере одного симптома респираторного заболевания. Поэтому данный случай не будет включен в число официально подтвержденных", - говорилось в сообщении Минздрава, обнародованном в четверг утром.

Это решение вызвало широкий общественный резонанс - в прессе и соцсетях ведомство обвинили в безответственном отношении к распространению вируса. Уже через несколько часов Минздрав Бразилии провел консультацию со специалистами и объявил, что отныне рассматривает случай 13-летней пациентки как официально подтвержденный. В ведомстве отметили, что отсутствие симптомов может быть связано с приемом медикаментов, которые подростку прописали несколько дней назад из-за травмы. С учетом новых данных число зараженных коронавирусом в Бразилии достигло четырех человек.