Россия и Турция нашли приемлемые решения проблемы обострения в сирийском Идлибе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам шестичасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам главы государства, тесный личный контакт лидеров РФ и Турции позволяет найти общие подходы к решению международных проблем.

"Россия и Турция согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии. Переговоры с Эрдоганом были непростыми, но закончились позитивно", - отметил Путин.

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