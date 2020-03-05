https://news.day.az/world/1209350.html Россия и Турция нашли приемлемые решения проблемы обострения в Идлибе - Путин
Россия и Турция нашли приемлемые решения проблемы обострения в Идлибе - Путин
Россия и Турция нашли приемлемые решения проблемы обострения в сирийском Идлибе.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам шестичасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По словам главы государства, тесный личный контакт лидеров РФ и Турции позволяет найти общие подходы к решению международных проблем.
"Россия и Турция согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии. Переговоры с Эрдоганом были непростыми, но закончились позитивно", - отметил Путин.
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