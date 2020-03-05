https://news.day.az/world/1209352.html В Австралии газета напечатала пустые страницы, чтобы решить нехватку туалетной бумаги
В Австралии газета напечатала пустые страницы, чтобы решить нехватку туалетной бумаги
В Австралии газета NT News напечатала восемь дополнительных пустых страниц, чтобы помочь с нехваткой туалетной бумаги. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Закончилась туалетная бумага? NT News заботится о вас", - сообщает газета.
Австралийцы запасаются туалетной бумагой и другими гигиеническими предметами на фоне распространения коронавируса. Некоторые магазины установили лимит на количество упаковок бумаги в одни руки.
Ранее в Австралии сообщалось о 42 случаях заражения и одной смерти из-за коронавируса.
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