В Австралии газета NT News напечатала восемь дополнительных пустых страниц, чтобы помочь с нехваткой туалетной бумаги. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Закончилась туалетная бумага? NT News заботится о вас", - сообщает газета.

Австралийцы запасаются туалетной бумагой и другими гигиеническими предметами на фоне распространения коронавируса. Некоторые магазины установили лимит на количество упаковок бумаги в одни руки.

Ранее в Австралии сообщалось о 42 случаях заражения и одной смерти из-за коронавируса.