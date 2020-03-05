Россия и Турция договорились о введении режима прекращения огня в сирийском Идлибе в ночь с четверга на пятницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

"Мы введем режим прекращения огня в кратчайшие сроки, вслед за этим согласуем дальнейшие шаги, - подчеркнул Эрдоган. - Сегодня ночью, начиная с 01:01 (баку), то есть в полночь с 5 на 6 марта, будет введен режим прекращения огня".

При этом Эрдоган также заявил, что Турция оставляет за собой право отвечать на действия сирийских войск. "Турция оставляет за собой право отвечать на любые нападения со стороны режима [президента Сирии Башара Асада] своими силами", - сказал турецкий лидер.

Он также пообещал, что Анкара "обязуется оказать содействие сирийским беженцам в вопросе возвращения на родину".