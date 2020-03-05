https://news.day.az/world/1209360.html Эрдоган пригласил Путина в Турцию по случаю 100-летия установления дипотношений
Эрдоган пригласил Путина в Турцию по случаю 100-летия установления дипотношений
Президент Турции Тайип Эрдоган пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить республику по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В этом году мы отмечаем 100-летнюю годовщину со дня установления наших дипломатических отношений. По этому случаю мы пригласили Путина посетить нашу страну в этом году", - сказал Эрдоган в четверг на пресс-конференции с Путиным в Москве.
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