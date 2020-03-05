Число жертв коронавируса в Италии за день выросло на 41 - до 148, общее число случаев заражения достигло 3858, заявил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается выздоровевших и выписанных, за сегодня у нас их число выросло на 138 человек, до 414. Также у нас 41 человек скончался. Их возраст составлял от 66 до 94. Речь идет о людях с хрупким здоровьем, зачастую с патологиями здоровья", - сказал он на брифинге.

По его словам, общее число случаев заражения, включая выздоровления и летальные исходы, достигло 3858. В среду в Италии насчитывалось 3089 случаев заражения.