Министр иностранных дел России Сергей Лавров зачитал текст дополнительного протокола, согласованного президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на переговорах в Москве по вопросу урегулирования ситуации в сирийском Идлибе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, Лавров обнародовал три пункта. Согласно первому, все боевые действия на существующей сейчас линии соприкосновения в Идлибе прекращаются с 00:01 6 марта. Второй - вдоль трассы M4, соединяющей север Сирии с Латакией, будет создан коридор безопасности шириной шесть километров. Согласно третьему, 15 марта по этому шоссе должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование.

Переговоры с участием Путина и Эрдогана длились около шести часов, в том числе более двух часов президенты вели разговор тет-а-тет.

Согласованный сторонами дополнительный протокол относится к "Меморандуму по стабилизации ситуации в зоне деэскалации Идлиб", который был подписан в сентябре 2018 года в Сочи по итогам переговоров Путина и Эрдогана. Изначальный документ официально никогда не публиковался, но выдержки из него приводила арабская и российская пресса. Тогда стороны в очередной раз договорились, в частности, о создании в Идлибе демилитаризованной зоны и совместном патрулировании.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственным силам удалось отвоевать почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставить позади себя ряд турецких наблюдательных постов, в связи с чем Анкара резко увеличила свой военный контингент в регионе, начала операцию "Весенний щит", чтобы оттеснить сирийские войска, и нарастила поддержку лояльных ей боевиков. За февраль Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих, почти 100 солдат ранены, были уничтожены несколько десятков единиц турецкой бронетехники и сбиты более десяти беспилотников, в том числе ударных.