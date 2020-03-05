Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку взаимодействию с Россией по Сирии, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Дух сотрудничества между Турцией и Россией внес беспрецедентный вклад в международные усилия по прекращению конфликта в Сирии", - сказал Эрдоган.

"Турция полна решимости продолжить реализацию инициатив, включая сочинские договоренности, пока не будет найдено решение кризису в Сирии, основанное на территориальной целостности и политическом единстве этой страны. Вновь хочу отметить, что стол переговоров в Женеве - это единственный ключ к устойчивому миру и стабильности в Сирии", - сказал президент Турции.

Напомним, что в Москве прошли переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина в узком и расширенном составах, которые продолжались 5 часов и 40 минут.