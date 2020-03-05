По меньшей мере две ракеты выпущены в четверг по "зеленой зоне" Багдада - хорошо укрепленном районе, в котором размещены государственные учреждения и иностранные диппредставительства.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, одна ракета упала возле входа в "зеленую зону", другая - неподалеку от посольства Турции.

О пострадавших и разрушениях информация пока не приводится.