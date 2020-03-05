https://news.day.az/world/1209373.html Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада
Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада
По меньшей мере две ракеты выпущены в четверг по "зеленой зоне" Багдада - хорошо укрепленном районе, в котором размещены государственные учреждения и иностранные диппредставительства.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным агентства, одна ракета упала возле входа в "зеленую зону", другая - неподалеку от посольства Турции.
О пострадавших и разрушениях информация пока не приводится.
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