Новый коронавирус был обнаружен у одного из депутатов партии "Республиканцы" в Национальном собрании Франции, аналогичный диагноз был поставлен одному из административных работников нижней палаты парламента.

Об этом сообщает радио France Info со ссылкой на коммюнике от имени председателя Нацсобрания Ришара Феррана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В контексте эпидемии коронавируса, которая распространяется на территории страны, Национальное собрание было проинформировано сегодня, что один депутат и один сотрудник данного института власти были инфицированы вирусом. Еще у одного сотрудника подозрение на заражение", - гласит заявление. В нем уточняется, что депутат был доставлен в реанимацию, а сотрудник, который работает в парламентской столовой, был просто госпитализирован. Всех депутатов и административных служащих проинформировали о произошедшем, столовая будет закрыта в пятницу.

Радиостанция уточняет, что речь может идти о депутате партии "Республиканцы" Жан-Люке Рейтцере. В четверг вечером он был госпитализирован с соответствующими симптомами в больницу города Мюлуз (департамент Верхний Рейн).

Количество заразившихся коронавирусом во Франции возросло до 423, за последние сутки число погибших от вызванной им болезни увеличилось до семи. С четверга на материковой части страны не осталось ни одного региона без заболевших.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10 тыс., свыше 200 человек умерли.