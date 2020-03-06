На турецкого министра готовилось покушение

На министра промышленности и технологий Турции Мустафу Варанка готовилось покушение. Об этом пишет Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что информация о подготовке покушения была изъята у террористов РПК, которые были арестованы турецкой жандармерией в провинции Хаккари.

По данным СМИ, согласно плану покушения на министра должно было быть совершено нападение в Стамбуле в районе Эсеньюрт.

По факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.

РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.