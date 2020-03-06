На турецкого министра готовилось покушение
На министра промышленности и технологий Турции Мустафу Варанка готовилось покушение. Об этом пишет Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что информация о подготовке покушения была изъята у террористов РПК, которые были арестованы турецкой жандармерией в провинции Хаккари.
По данным СМИ, согласно плану покушения на министра должно было быть совершено нападение в Стамбуле в районе Эсеньюрт.
По факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.
РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.
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