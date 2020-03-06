Девушка увидела маму спустя 30 лет разлуки из-за жестокого отца

33-летняя Шили Хендерсон из американского города Чикаш рассказала, как спустя 30 лет смогла воссоединиться с матерью и сестрой, с которыми ее в раннем детстве разлучил жестокий отец. Об этом передает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Шили рассказала свою удивительную историю в соцсети TikTok. Согалсно ее рассказу, она выросла в приемной американской семье и всю жизнь ей говорили, что ее родная мама отдала ее на усыновление, чтобы та росла в лучших условиях. Однако это оказалось совсем не так.

По словам Шили, когда ей был всего месяц, в ее родной семье в Южной Корее (в которой, кроме Шили, была ее старшая сестра) возникли материальные трудности. И отец выгнал мать из дома, а потом из-за злости на нее отнес младшую дочь в агентство по усыновлению детей.

Через месяц мама попыталась вернуться домой и восстановить брак. Она была в шоке, узнав о произошедшем. Женщина пошла в агентство с намерением вернуть своего ребенка, но там ей сказали, что это будет стоить дорого. Матери назвали сумму, которую она смогла собрать спустя три месяца. Тогда она забрала Шили и вернулась к мужу и старшей дочери.

Однако, когда Шили было десять месяцев, ситуация повторилась. Отец снова выгнать мать, а девочку отнес в агентство. Через месяц ее мама пришла за дочерью, еще через два месяца смогла собрать необходимую сумму. Но когда она пришла с деньгами, ее ребенка уже отдали другим людям. При этом никаких контактов усыновителей в агентстве не дали, сославшись на закрытое усыновление.

По неизвестным причинам несчастная мама Шили осталась с ее отцом и прожила с ним и старшей дочерью 27 лет, горюя и плача по младшей. При этом мать и сестра Шили подвергались физическому и эмоциональному насилию со стороны отца, который был не только ужасным отцом, но и ужасным мужем.

В 2013 году мама Шили решилась уйти от мужа, а ее старшая дочь умоляла его напоследок сообщить хотя бы немного о том, как они могут найти Шили. В итоге он сказал ей, как начинать поиски.

Сестра Шили связалась с международными агентствами по усыновлению детей в Южной Корее и США, в одно из которых ее отдал отец, а в другое обращалась ее приемная сестра. В итоге представители второго агентства связались с Шили и сказали, ей, что у них есть информация, касающаяся ее биологических родственников. Шили согласилась ее получить.

В 2019 году она, наконец, встретилась с мамой и сестрой. Видео их встречи набрало около 4 миллионов просмотров. Издание не уточняет, понес ли наказание за произошедшее отец Шили.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.