https://news.day.az/world/1209459.html В Кабуле на церемонии с участием премьера Афганистана произошла стрельба
В Кабуле на церемонии с участием премьера Афганистана произошла стрельба
Неизвестные открыли стрельбу во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, одним из гостей которой был премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла.
Об этом в пятницу сообщил телеканал 1TV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Причины и другие подробности стрельбы пока неизвестны.
Данных о пострадавших пока не поступало.
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