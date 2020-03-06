В Кабуле на церемонии с участием премьера Афганистана произошла стрельба

Неизвестные открыли стрельбу во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, одним из гостей которой был премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла.

Об этом в пятницу сообщил телеканал 1TV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Причины и другие подробности стрельбы пока неизвестны.

Данных о пострадавших пока не поступало.