Обнародована сумма, потраченная Великобританией на подготовку к Brexit

Правительство Великобритании потратило по меньшей мере 4,4 миллиарда фунтов стерлингов (5,6 миллиарда долларов) из средств налогоплательщиков на подготовку к выходу из Европейского союза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление аудита (NAO), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным NAO, большая часть денег была потрачена на расходы по персоналу, строительство новой инфраструктуры и оплату внешних консультаций.

В целом 1,9 миллиарда фунтов стерлингов было потрачено на оплату труда государственных служащих, 1,5 миллиарда - на новую инфраструктуру и 288 миллионов фунтов стерлингов - на внешние консультации.

Хотя некоторые министерства должны были дополнить свои расходы из существующих бюджетов, правительство в целом потратило лишь около 70% из 6,3 миллиарда фунтов стерлингов, выделенных на покрытие расходов на подготовку к Brexit.

NAO отмечает, что приведенные оценки сосредоточены только на стоимости правительственных приготовлений и не учитывают будущие расходы, такие как выплата ЕС 39 миллиардов фунтов стерлингов за Brexit.

Великобритания вышла из блока 31 января. В течение наступившего после этого 11-месячного переходного периода стороны должны договориться о своих будущих отношениях.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявлял, что переходный период должен подойти к концу 31 декабря вне зависимости от того, достигнет ли Лондон договоренностей с Брюсселем о торговле до конца года.