СМИ: художник Бэнкси ограбил сам себя

За похищением работы Бэнкси во Франции может стоять сам Бэнкси. О неожиданном повороте в расследовании сообщила газета Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Истинного организатора сдал один из подозреваемых. Он признался, что автор так хотел вернуть граффити, что попросил его украсть, .

Фрагмент дорожного указателя с изображением крысы в маске исчез полгода назад. Пока полиция проверяет версию, адвокаты требуют вообще закрыть дело, ведь владелец априори не может ограбить самого себя.

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